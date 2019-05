Sportscar Event: Her kører biltosserne i år

"Gennem de seneste fem år har Sportscar Event indkørt og doneret mere end 11 millioner kroner – helt præcist 11,017 millioner kroner – til velgørenhed. Her ved indgangen til sæson 2019 forventer vi en fortsat stigning i vores muligheder for at donere til vores hjertesag; kræftramte børn og deres familier. Sidste år donerede vi i alt 1,9 millioner kroner, så om vejrguderne vil – og det vil de da – håber jeg, at vi i år kan ramme en donation på 2,2 millioner kroner og dermed passere 13 millioner over de seneste år."

Alle er velkomne til Sportscar Event

Det siger Morten Dons, eventansvarlig for Sportscar Event. Sportscar Event, der er jo en kreds af private mænd – plus i øjeblikket én pige – der tre gange om året dukker op på en racerbane og på Fyn en startbane for at gi’ ture i deres ofte meget dyre sportsvogne – vi taler Ferrari, Porsche, Lamborghini og den liga.

Alle er velkomne til Sportscar Event. Der sparkes dæk, snakkes og folk hopper ind og spænder sig fast – og så: Wroumm ned ad banens langside og gennem svingene.