Spøjst navn og spøjst fjæs – ny bil fra Vietnam

VinFast-design til afstemning

Forbindelsen mellem bilerne og Vietnams befolkning er til at tage og føle på, da designprocessen foregik ved en afstemning. 20 forskellige designs fra forskellige firmaer blev sendt til afstemning, og over 62.000 vietnamesere deltog i afstemningen, hvor Pininfarina's design trak sig sejrrigt ud.Der er endnu meget få detaljer om de to vietnamesiske biler – vi kender end ikke deres modelnavne. Vi ser frem til at blive klogere på den internationale biludstilling i Paris, der løber fra d. 4. oktober til d. 14. oktober.