Spirit of Speed by Tom Kristensen arrangeres af Beyond Adventures og Kalmar Automotive, og afvikles næste gang i januar 2023 i Levi, Finland.

Kurset er på fire dage med minimum seks timers kørsel om dagen i Porsche 911 i modelgenerationerne 964/993. Kurset er inklusive pigdæk, personlig instruktør, mekaniker, fuld pension og overnatning i 460 kvm, 5-stjernet skovhytte, men eksklusiv transport til og fra Levi, Finland.

Det er muligt at tage en passager med på kurset og i bilen, og det er også muligt at få Tom Kristensen som personlig træner mod et gebyr. Mere info på spiritofspeed.live