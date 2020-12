Spionfotos: Er dette efterfølgeren til Senna?

Ny engelsk konge fra McLaren?

McLaren har arbejdet med Senna som deres flagskib over nogle år. Men måske er det tid til at kåre en ny konge, når de lancerer den nye model Sabre. McLaren taler lavmælt om netop disse spionbilleder. Alligevel er luften ikke helt tør for information.

Vi skal tilbage til 2017, hvor McLaren lavede Ultimate Vision GT til Gran Turismo-spilserien, for at finde de første spor til Sabre. Bilen var dengang i et meget spæde koncept-stadie, og tanken om at lægge føreren ned på maven blev vendt.

Dengang lød planen på en 4,0l V8 med to turboladere til baghjulene, og et sæt elektriske motorer, der skulle trække på forhjulene. Samlet skulle denne kombination give 1.134 hk og 1.275 Nm.