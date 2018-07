Spionfoto: Audi Q3 uden forklædning

Audi udfører de sidste test af den nye Q3, inden den lanceres sidst på året. Den ældste model i Audi's modelprogram er kørt bagud af mere moderne konkurrenter både inden for og uden for VW-gruppen, men nu har Automedia for første gang fanget den nye model under test i Spanien næsten helt uden kamuflage.

Den nuværende model er baseret på en platform med rødder tilbage til Golf V, mens den nye er baseret på MQB platformen, der bruges til alt fra Audi TT til Skoda Kodiaq.

Fordelen ved den mere moderne platform er lavere vægt, en mere rummelig kabine og muligheden for plug-in hybrid teknologi.