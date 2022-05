SMASK! Kører ind i en væg med 209 km/t - med vilje!

Kører galt for en sikkerheds skyld

Den amerikanske racer-serie NASCAR er en af de mest populære sportsgrene i verden, og det er der hovedsageligt to grunde til: Det går stærkt, og det går galt. Der køres med hastigheder over 200 km/t lige ved siden af en mur, og selvom det er godt for tilskuere og seere, er det hårdt for kørerne.

I et forsøg på at gøre det mere sikkert for kørerne, når det går galt, har NASCAR udført en crashtest af den bil, der skal deltage i dette års serie. Testen foregik med 130 miles i timen (209 km/t), men i modsætning til de typiske test af den type, der normalt foregår på en slæde, var bilen her styret af en avanceret robot, udviklet af firmaet AB Solutions.

Målet var at ramme muren med præcis 130 miles i timen med en vinkel på præcis 24 grader, og det må siges at lykkedes. Bilen ramte inden for 2 cm af det designerede punkt, og hastigheden var 130,015 miles i timen.

Se det voldsomme sammenstød her: