Smart genvej til nattetjek af din drømmebil

Få et rigtigt tilbud

Ifølge David Brandt, som står bag hjemmesiden, forsøger 1001biler.dk selvsagt at være så præcise som muligt, og beregningen tager højde for 10 variable, som bliver justeret løbende, men beregningsresultatet er et resultatet af en række vægtede gennemsnit, så er du virkelig brændt varm på en bil, skal du gå videre til et leasingsskab for et konkret tilbud.

Det kan 1001.biler.dk også hjælpe dig med.

Folkene bag har hjemme hos Nellemann Leasing, og vil du have et konkret bud, linker 1001biler.dk dig direkte videre til dem.

Men du kan også blot bruge tallene som udgangspunkt for henvendelser til andre leasingfirmaer.