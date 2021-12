Små elbiler dumper i sikkerhed: Her er baggrunden for 0 stjerner til Renault Zoe

Nye krav ved EuroNCAP

Der er dog et par hager ved denne dom, man lige skal tage med i sine overvejelser. For det første skal man tænke på at Renault Zoe faktisk er blevet testet til fem stjerner tilbage i 2013.

Grunden til at den falder fuldstændigt igennem nu, skyldes til dels, at den slet ikke har fulgt med tiden sikkerhedsmæssigt i de otte års tid der er gået og desuden er EuroNCAP-testen simpelthen blevet sværere at bestå - for alle biler vel at mærke.

Søren W. Rasmussen som er Danmarks repræsentant for EuroNCAP og arbejder for FDM fortæller, at kravene er blevet skærpet noget i de knap 10 år, der er gået. Det gælder både for hvor høje kravene er til sikkerhedsudstyret, både mængde- og kvalitetsmæssigt og for hvor svære kollisionstests, som bilerne bliver udsat for.