Slut med tankstationer – nu hedder det energistationer

I fremtiden skal energi til transport i stigende grad komme fra vedvarende energikilder, og benzin og diesel vil med tiden gradvist blive erstattet af alternative energiformer.

Brancheorganisationen for tankstationer, Energi- og olieforum, har derfor skiftet navn til Drivkraft Danmark.

"Benzinstationer vil med tiden ganske enkelt blive til energistationer. Vi skifter navn til Drivkraft Danmark for at understrege vores rolle i den grønne omstilling af den danske transportsektor," siger direktør i Drivkraft Danmark. Jacob Stahl Otte.

Leverer meget andet end olieprodukter

Er olie blevet tabu i 2018?

"Mange tror, at vi kun leverer olie og benzin. Det er forkert. Vores medlemmer leverer drivkraft til transport - ikke bare ét bestemt drivmiddel. Det gælder nu, men i endnu højere grad fremover. Vi sælger i dag langt mest benzin og diesel iblandet biobrændstoffer – det er det, kunderne efterspørger. Men vi tilbyder også el, brint, metanol og biogas og er i bund og grund distributører af energi til transport både nu og i 2050."

Ingen vil købe naturgas fra Nordsøen

Når der allerede eksisterer et landsdækkende net af naturgas fra Nordsøen, hvorfor kan man så ikke købe det på danske tankstationer – alle større bilproducenter tilbyder jo gasdrevne biler?

"Det korte svar er, at der ikke er nogen efterspørgsel efter det. Samtidig er naturgasnettet langt fra landsdækkende, ligesom vores tankstationer. Derfor ser vi i højere grad flydende gas som en mulighed, da den kan distribueres over hele landet. Vi tror på, at biogas kan få en større rolle i den tunge transport, men det er som altid vigtigt at have forbrugerne i centrum og ikke systemet. Vi skal ikke udbygge med gas i transporten for gasnettets skyld, men fordi det kan give mening for forbrugerne, klimaet og samfundsøkonomien."

Fortsat diesel i hanerne