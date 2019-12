Slut med snyd: Nu skal bilen skrottes digitalt

Skrotning af biler kommer nu til at foregå helt uden papir. Fra 1. januar 2020 er det slut med at bruge skrotningsattester i papirform, da ordningen bliver fuldt digitaliseret. Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Målet er, at gøre skrotningsprocessen nemmere for alle parter. Samtidig skal det blive sværere at snyde med udbetaling af skrotningsgodtgørelser. Tidligere har opgørelser vist, at op mod hver fjerde bil bortskaffes ulovligt til skade for miljøet.

"Fordi hele processen fra årsskiftet bliver digital, er det nemt at tjekke, om køretøjet er afmeldt i Motorregistret, og hvem der er registreret som bilens sidste ejer. På den måde minimeres risikoen for snyd med skrotningsgodtgørelsen, og de godkendte autoophuggere kan nu koncentrere sig om deres kerneopgave - nemlig at bortskaffe bilerne miljømæssigt forsvarligt," siger Johnny Bøwig, direktør i Dansk Producentansvars System (DPA-System), der har udviklet det digitale system i samarbejde med Miljøstyrelsen.