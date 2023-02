SLUT: Flere danske byer giver kørselsforbud til ældre dieselbiler

Analytiker: Markedet har indrettet sig

Men fra 1. oktober i år gælder disse regler også for personbiler fra før Euro 5-normen, der trådte i kraft i 2011. Det betyder, at personbiler med diesel-motorer fra før 2011 ikke længere må kører i centrum af Aarhus, Odense og Aalborg samt hele Københavns Kommune.

Kontrollen foregår automatisk med kameraer ved alle indfaldsveje til miljøzonerne. Kører man ind får man automatisk en bøde på 1.500 kr. - dog er der undtagelse for dieselbiler med eftermonteret partikelfilter og veteranbiler (fra 30 år).

Ejere af disse biler betaler allerede en klækkelig årlig afgift, hvilket sammen med de nye kørselsrestriktioner burde reducerer værdien af biler. Men det er ikke sket, forklarer chefanalytiker ved Bilbasen, Jan lang.

“Det er der flere årsager til. Dels har skrotbilordninger allerede taget mange af disse biler ud af trafikken. Senest i 2021 fik man ekstrapræmie for at skrotte sin gamle bil. Dels er der et lille udbud af den slags biler - på Bilbasen er der under 2.500, og endelig er der fortsat en stor efterspørgsel efter de billigste brugte biler.

Så folk, der ikke bekymrer sig om at køre i zonerne, vælger de gamle dieselbiler, fordi de får en større, nyere bil for pengene,” forklarer Jan Lang, som desuden påpeger, at reglerne har været kendt længe, så både ejere og potentielle købere allerede har indrettet sig efter det.