Skrotpræmie: Hvordan skrotter jeg min bil?

Få din skrotpræmie

Opfylder du betingelserne for udbetaling af skrotningsgodtgørelse, kan du få udbetalt din skrotpræmie:

Bilen skal være afmeldt i Motorregistret

Bilen skal være indleveret til en af Miljøstyrelsens godkendt ophugningsvirksomhed.

Bilen må ikke eksporteres efterfølgende. Den må ikke indregistreres i et andet land efter afmelding i Motorregistret, og der må ikke være opnået godtgørelse af registreringsafgift.

Find en miljøgodkendt autoophugger her

Afmeld bilen

Før du har ret til en skattefri skrotpræmie på 2.200 kr. skal bilen være afmeldt i Motorregistret. Har du ikke overskud til selv at afmelde bilen, kan du kontakte en godkendt autoophugger, der har adgang til motorregistret og kan afmelde bilen. Det skal lige siges at der er penge at spare ved selv at afmelde bilen.

Kontakter du en autoophugger der ikke er med i bilimportørernes ordning, skal du være opmærksom på at de selv kan fastsætte prisen for skrotning. Derfor er det en god ide at ringe og forhøre dig om prisen i første omgang.

Generelt tager en autoophugger 250 kr. for at afmelde køretøjet, men, hvis du selv afmelder køretøjet hos SKAT koster det 60 kr. De fleste autoophugger tilbyder endda gratis afhentning og afmelding af nummerplade, så det er bare om at ringe rundt og høre, hvad de forskellige autoophuggere tilbyder.