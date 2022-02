Skræmmende video viser faren ved uopmærksomhed

Læg mobilen væk

Frontalkollisioner sker oftest når en bilist ser væk fra vejen, fordi hans eller hendes opmærksomhed ledes et andet sted hen. Det er oftest mobiltelefonen, der er skyld i dette skift i opmærksomhed, da mange har svært ved at lade den være, når først beskederne eller opkaldene begynder at tikke ind.

Det uhyggelige er dog, at der ikke skal mere end få sekunders mobilkiggeri til før det kan få store konsekvenser. Rådet for Sikker Trafiks undersøgelse viser, at hvis man kigger på sin mobil i blot fire sekunder, når man at køre hele 89 meter, såfremt man kører ved landevejshastighed - altså ved 80 km/t.

Rådet for Sikker Trafik opfordrer til, at man slukker mobilen eller sætter den på flytilstand hvis man ved, at man har let ved at blive distraheret af eksempelvis beskeder. De råder også til man planlægger sin køretur på forhånd, så man minimerer potentielle forstyrrelser.