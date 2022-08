Skovler penge ind: Kommunernes P-indtægter sætter rekord

FDM: Burde sikre bedre parkering

Kommunerne skal aflevere halvdelen af indtægter fra p-afgifterne til politiet, men overskudet fra licenser og betalingsparkering ryger direkte i kommunekassen.

Kun hvis en kommune tjener mere end 320 kr. pr. indbygger på betalingsparkering, skal overskuddet afleveres til staten. Det gjorde man i 2021 kun i København og på Frederiksberg.

FDM, der er bilejernes interesseorganisation, opfordrer til, at pengene går til bedre parkeringsmuligheder.

”Det er spøjst, at man har store indtægter fra bilisterne og samtidig vil gøre det besværligt for dem at benytte byerne. Det viser, at der er behov for at gøre forholdene bedre for bilisterne og dermed erkende, at bilen er uundværlig for mange borgere. Derfor bør de mange millioner gå til investering i eksempelvis flere p-huse eller såkaldt park ’n ride-anlæg, så bilisterne får en reel mulighed for at stille bilen uden for byerne. Det har de ikke i dag,” siger Dennis Lange.