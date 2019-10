Skolelærer: "Eleverne motiveres af biljournalistik"

Bare fordi skolerne holder ferielukket, er det ikke ensbetydende med, at lærerne holder fri. Efter ferien venter nemlig mere skolegang, der skal planlægges og koordineres. Én af dem, der forbereder undervisning, er Johnny Sander, som er lærer ved Søndervangskolen i Glostrup. Johnny er blandt de første, der har prøvet Bil Magasinets nyudviklede undervisningsforløb, "Biljournalisten", og vi spørger ham, hvad der sker, når skoleelever skal anmelde biler.

'Eleverne skal ud af klasselokalet'

Johnny er dansk-, engelsk- og historielærer i udskolingen, og han valgte at gennemføre "Biljournalisten" i danskundervisningen med eleverne i 7.K.

Hvorfor valgte du at prøve "Biljournalisten"?

"Det gjorde jeg, da forløbet handler om forholdet mellem reklamer og anmeldelser. Børn og unge er omgivet af reklamer, og det er vigtigt, at de ved, at der er nogle aktører, der gerne vil sælge ting og idéer til dem. Det skal de lære at gennemskue".

"Derudover er der noget befriende ved at komme ud af klasselokalet. Der sker mange ting uden for skolen, og det er bare med at gribe de muligheder, der er. Så hvorfor ikke prøve at anmelde biler?"

Se alle elevanmeldelserne her