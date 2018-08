Skørt! Geländewagen tilbagekaldes for at være for hurtig

Hvad er problemet?

Problemet er, at bakgearet har en elektronisk fartbegrænser, og den kan i nogle tilfælde fejle. Når den fejler, vil bilen være i stand til at kunne bakke hurtigere end 25 km/t, som begrænseren egentlig var sat til. Hvis chaufføren samtidig laver abrupte bevægelser i rattet, er der en reel risiko for, at bilen simpelthen vælter. Sådan noget går ikke og slet ikke i USA, hvor du bliver sagsøgt for selv det mindste fejltrin. Heldigvis er løsningen ikke større end, at softwaren til gearkassen skal opdateres, hvilket tager omkring en time.