Skoda fra 5 til 6,5 tommer (med kvik video-guide)

Hvor er vi?

Den internationale pressepræsentation af den reviderede Skoda Fabia fandt sted i hovedstanden af Skoda's eget land, Prag i Tjekkiet.

Mens omverdenen ofte opfatter Skoda's biler som versioner af VW-produkter, så opfatter tjekkerne i høj grad stadig Skoda-modellerne som deres egne, og de bygges fortsat i stort tal på fabrikken i Mlada Boleslav, som blev fuldstændig revideret i forbindelse med lanceringen af den første Skoda Octavia i 1996.

Hvem er konkurrenterne.

Fabia placerer sig i centrum af minibilklassen, hvor konkurrenterne er koncernens egne Seat Ibiza og VW Polo samt Ford Fiesta, Toyota Yaris, Opel Corsa, Kia Rio, Hyundai i20, Peugeot 208, Citroën C3 med mange flere.

Skoda Fabia skiller sig ud ved at stille med godt udstyr til prisen, og ved at have en rummelig, behagelig opret siddeposition både for og bag.