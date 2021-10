Skærpet indsats: Det holder politiet ekstra øje med i denne uge

Der er for høj fart involveret i omkring fire ud af ti dødsulykker, viser tal fra Vejdirektoratet. Derfor gennemfører Rådet for Sikker Trafik her i oktober en landsdækkende kampagne mod for høj fart, og i denne uge sætter politiet ind i en landsdækkende fartkontrol.

Politiet får mange henvendelser

Hos politiet oplever man også, at mange danskere ønsker mere fartkontrol. Hvert år henvender tusinder sig til politiet for at få mere fartkontrol i det område, hvor folk bor.

"Det er i hele landet, at vi får de her henvendelser, og hvor vi hører, at for høj fart skaber utryghed. Mange ulykker kan også undgås, hvis flere respekterer fartgrænserne. For selv en lille fartoverskridelse kan være fatal, hvis der pludselig sker noget uventet i trafikken," siger Christian Berthelsen, politiassistent i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Politiet sætter ind med landsdækkende fartkontrol fra mandag den 11. til og med fredag den 15. oktober.