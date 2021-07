En hyggelig wingman

Bilen er programmeret til at følge efter folk til fester og på etisk vis tilbyde drinks med indbyggede stemmekommandoer. Wall-E's festlige bror kan navigere festmiljøet bedre end de bedste teenagere, og bruger indbyggede sensorer til at undgå vand eller sammenstød. I Heineken's promoveringsvideo viser de endda, at robotten også er med på en selfie.

B.O.T. er udstyret med tre aksler og seks hjul, de forreste to af hvilke mest af alt minder om hjulene på et elektrisk løbehjul. Her er en elmotor i hver, og robotten styrer ved hjælp af en torque-vector-agtig styring, der minder om den tank-steering, den amerikanske Rivian RT-1 gør brug af.