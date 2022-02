Singer bygger deres første 911 Turbo – vi savler over billederne

Traditionen tro har Singer også forbedret levevilkårene i kabinen. Her er elektrisk justerbar sæder med varme og læderbetræk, et moderne infotainmentsystem og en holder til mobilen - alt sammen gemt i et klassisk design, som sagtens kunne have forladt Porsche Design for 50 år siden.

Alt i alt kan Singer være en glimrende hverdags-Porsche, som er sikker, komfortabel og kapabel. Det er bare ét men:

Ifølge Top Gear vil Singer tage knap 5 mio. kr. for den ombyggede Porsche, og det er før nogen form for beskatning. På trods af det har 70 forskellige kunder allerede reserveret et eksemplar af den ubegrænsede produktion.

