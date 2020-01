Shitstorm på Facebook efter Bil Magasinet's tur i elbil til Berlin

Men hvad med prisen?

Per Nielsen spørger: Kan I køre 300 km i en GLC for 147 kr. – benzin eller diesel? Nej vel! Det glemmer I lige at tage med.

BM svar: Jo, det kan vi da snildt. Kørte vi i en dieseldrevet GLC på samme måde, som vi kørte EQC, tør jeg godt love mindst 20,0 km/l. Lad os sige, en liter diesel koster en rund 10'er, er prisen faktisk den samme...

Emil Ellefsen spørger: Kære Bilmagasinet (Anders Richter og Co.) Det minder mig lidt om en tur jeg havde i en Tesla Model S i starten af 2014, da jeg skulle køre til Stockholm. Dengang havde Tesla ikke opført nogle superchargere i Sverige. Det er 6 år siden, så en lidt forældet tilgang til et “roadtrip” i elbil, med tanke på at Tesla findes og har et veludbygget ladenetværk. Har I en artikel, hvor I gør det samme i en Tesla eller nægter I fortsat at åbne øjnene for hvor velfungerende det er at køre el, når bare I vælger det rigtige produkt? I må godt låne en Tesla Model S af mig til en lignende tur, så I kan udvide jeres horisonter og give jeres læsere, som ikke er Tesla ejere, et mere oplyst synspunkt

BM svar: Prøvede kræfter med en langtur i Tesla Model S, lige da den kom frem – dengang kørte vi KBH, Göteborg, Frederikshavn og tilbage til KBH. Det var pænt bøvlet. Vores øjne er helt åbne for elbilernes fortræffeligheder, og vi tester jævnligt Tesla også, så der bliver ikke forskelsbehandlet. Nu har Tesla fået mange konkurrenter, som det er relevant at teste, deraf historien. Vi takker for, at du stiller din Tesla Model S til rådighed. Vi skal selvfølgelig nok sige til, hvis vi får brug for en øjenåbner på et tidspunkt:-)