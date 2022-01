“Målet er, at det skal være lige så nemt at eje en elbil som en benzin- eller dieselbil”

Hvordan sikrer forbrugeren sig, at der ikke er tale om greenwashing – altså at der sælges grøn energi ude foran, men at alt er, som det plejer med salg af fossile brændstoffer ude bagved?

“Når vi som et kommercielt selskab nu går all-in i forhold til elbilmarkedet, er det naturligvis både velovervejet og noget, vi investerer store beløb i. Behovet for at udbygge adgangen til lademuligheder for de mange nye elbiler er stort. Derfor kommer vi også med en fuld løsning hele vejen rundt, der sidestiller elladning de traditionelle brændstoffer som forbrugerne jo også efterspørger i dag, og det står vi gerne ved. Der er bestemt ikke noget greenwashing i at ville øge konkurrencen på lademarkedet, tværtimod.”

Fast pris på el fra Shell

Jeres konkurrenter kommer også med lynladere på tankstationer. Hvad er det nye, I kommer med?

“Vi kommer med en samlet løsning, der også omfatter hjemmeladere, ladere på arbejdspladsen og nye samarbejder på tværs, så elbilisterne nemt kan udnytte den kapacitet, der er i det offentlige rum.”

Hvor stor betydning har convenience – at det skal være nemt – for projektet?

“Vores tankstationer med butik med kaffe og friske madvarer og mulighed for bilvask skal også være attraktive i fremtiden. Butikkerne ligger attraktivt placeret langs hovedvejene, hvor det er nemt at komme til.”

Shell lægger ud med en løsning uden abonnement eller gebyrer, hvor man betaler en fast pris på 5 kr./kWh.