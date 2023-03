SKOVLER penge ind på trods af krise og krig: Danmarks største bilkoncern tjente styrtende sidste år

Børsen skriver, at der ikke var lagt op til, at 2022 skulle blive et rekordår for bilkoncernen, der har retten til at importere og sælge biler fra blandt andre VW, Audi og Porsche.

Efter et 2021, hvor pandemien skabte lange leveringstider på nye biler, har krigen i Ukraine været et nyrehug til bilindustrien og skabt mere ravage i forsyningskæder.

Det er sket, samtidig med at en bugnende appetit på biler i løbet af 2022 er blevet erstattet med tilbageholdende forbrugere.

Trods dyk i bilsalg: Bilfirmaers toplinje bugner

“Det ser meget bedre ud, end vi havde frygtet. Vi er lykkedes med at gøre os meget mere uafhængige af nybilsalg, og det redder os på mange måder,” forklarer Ulrik Drejsig til Børsen.

De seneste fem år har Semler Gruppen mere end fordoblet sin indtjening. Det er sket, på trods af at koncernen sælger langt færre nye personbiler i Danmark.

Semler Gruppen har derimod været i stand til at brede sin forretning ud over flere lande og tilbyde flere services. Ud over import og salg af nye biler sælger bilkoncernen brugte biler, driver værksteder, sælger landbrugsmaskiner, tilbyder leasing, finansiering og meget mere.

Læser tester elbil for Bil Magasinet: Kan man overhovedet pendle i en ellert?