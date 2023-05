Selvkørende biler har lange udsigter

Level 4: Føreren slipper for ansvaret

Denne teknologi vil formentlig hurtigt blive udbredt, omend Lidar-radaren ind videre er en forholdsvis dyr indretning, hvorfor der er udsigt til flere biler med selvkørende level tre teknologi. Men derfra og til level fire er der lang vej.

Det vil formentlig kræver flere Lidar-radarer på samme bil, og endnu højere computerhastighed, end vi har i biler i dag.

Men den største udfordring bliver spørgsmålet om ansvar.

For med level fire kører bilen så automatisk, at ansvaret for bilens kørsel flyttes fra føreren til bilproducenten. Altså hvis der sker et uheld, kan chaufføren ikke længere gøres ansvarlig, det er bilen, der har eller ikke har gjort, hvad den skulle, og den ansvarsforflyttelse kan have enorme juridiske konsekvenser.