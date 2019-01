Selvkørende biler: Først en realitet om over 30 år

Skal have eget trafiksystem

"Udfordringen er, at selvkørende biler skal have sit eget trafiksystem som en metro eller en letbane, for at man kan udnytte deres potentiale. De vil kunne tilbyde hurtig og sikker transport og en meget bedre udnyttelse af vejkapaciteten, men kører på en anden måde end menneskelige førere. Man kan ikke blande de to typer af trafik, for det vil føre til alt for mange ulykker," siger Nikolaj Møller Hansen.

Der omkommer omkring 1,3 mio. personer om året globalt set på grund af trafikulykker med menneskelige førere involveret, men det er nærmest bare noget, samfundet accepterer.

Det samme vil ikke ske for selvkørende biler, for der rejser sig et ramaskrig, hver gang en selvkørende bil er involveret i en ulykke – uanset om den er skyld i ulykken eller ej. Der vil opstå nultolerance over for ulykker med selvkørende biler, og det kan industrien kun honorere, hvis vejene er bygget til dem – og der ikke er et menneske bag rattet.

Uoverskueligt at typegodkende i 28 EU-lande

Udsigten til biler uden rat og pedaler bliver ikke bedre af, at det vil være næsten uoverskueligt at typegodkende en selvkørende bil til de 28 EU-lande med forskellige love og regler – der i øvrigt slet ikke er udarbejdet endnu.

Hverken byer eller bilproducenter vil være interesserede i at investere i et helt nyt trafiksystem, før efterspørgslen er der fra borgerne.