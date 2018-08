Seat introducerer digitalt cockpit til spotpris

Køredata kan vises i alle 3 formater, og de omfatter brændstofforbrug, den kørte distance og det samlede antal kørte kilometer. Systemet giver også mulighed for at få vist den musik der afspilles og man kan scrolle gennem musiksamlingen med et minimalt behov for at fjerne blikket fra vejbanen.

Fleksibilitet

Individualiseringen af Digital Cockpit betyder, at uanset hvem der sidder bag rattet, så kan vedkommende få vist sine foretrukne informationer. To af de primære visninger – klassisk og dynamisk– kan tilpasses til at vise individualiserede informationer.

Det betyder, at hvis føreren ønsker at kombinere navigationsanvisninger med traditionelle runde instrumenter med speedometer og omdrejningstæller eller at anvende hele displayet til at vise et detaljeret kort, så kan det gemmes som brugerprofil og nemt vælges, næste gang føreren sidder bag rattet. Der kan oprettes og gemmes op til tre profiler pr. type.