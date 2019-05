Se vores kæmpe galleri fra årets første Supercar Sunday

Første Supercar Sunday på AJ Tanken

Bil Magasinet og Olivers Garage i Skovshoved var i weekenden værter for årets første Supercar Sunday på sjællandsk jord. Det gik over alt forventning, og biltosser i hundrevis var mødt op for at kigge på de fremmødte superbiler, og her var noget for enhver smag. Der var både en kridhvid Lamborghini Countach, som faste læsere vil kende fra Bil Magasinet, hvor den for nyligt medvirkede i en artikel. Men der var også en stribe af fine Porsche 911'ere, og så et par af de biler, som redaktionen havde medbragt fra testgaragen, som bestod af Renault Megane RS Trophy og Audi e-Tron.

Se eller gense arrangementet i billederne herunder.

Alle fotos af Ditte M. Hansen.