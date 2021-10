Se videoen: Verdens korteste omgang på Nürburgring - kører galt efter 2 sekunder!

Omgang varede to sekunder

YouTuberen Misha Charoudin har delt en video fra Nordschleife-banen ved Nürburgring. I videoen tager en Mercedes-AMG C63 i sedan-variant et dyk mod højre rabat. Der går lidt over to sekunder, fra bilen kører igennem det sidste sæt kegler, til den holder stille med snuden ind mod autoværnet.

YouTube-kommentarerne er forudsigeligt barske. Én bruger skriver:

"Stol på mig, jeg har kørt den her bane tusinde gange i Gran Turismo." En anden skriver:

"Ah, han lavede 'Mustangen'. Klassiker."