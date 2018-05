Se rullende kunstværk i race gennem Danmark

Race uden far i den rette ånd

Cool Car Race begyndte i 2012 som et løb for velhavende erhvervsfolk, der gerne ville støtte børn med behov for en ekstra håndsrækning.

I 2017 blev der indsamlet 911.484 kr., og i løbet af de seks år, Cool Car Race har eksisteret, har 150 deltagere indsamlet mere end to mio. kroner til velgørenhed.

Fra 2018 går de indsamlede penge til CoolUnite-fonden, som derefter sender pengene videre til børn i Danmark.

Cool Car Race handler ikke om at komme først over målstregen, men derimod om turen, oplevelserne og det at have den rette ånd.