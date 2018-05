Se Putins nye kæmpestore limo

Tilbage i de socialistiske Sovjet-dage kørte de øverste statsledere i limousiner produceret internt i den røde stormagt. Det russiske mærke ZiL (Zavod Imeni Likhacheva) har gennem årene levet mange luksus-limousiner til sovjetiske ledere.



Efter Sovjetunionens fald i 1991 har russiske præsidenter og premiereministre som Boris Jeltsin, Dmitry Medvedev og senest den siddende præsident Vladimir Putin kørt forskellige former for armerede Mercedes'er. Men først i 2012 blev nøglen drejet om hos ZiL.



Nu skal det været slut med de tyske Mercedes'er – nu skal den russiske præsident igen køre i et stolt produkt fra hjemlandet. Meget lidt er officielt om den lange limousine i videoen herunder...men alle kan se designinspirationen fra Chrysler 300 tilsat en Rolls-Royce kølergrill.



Navnet er Aurus Senat Limousine, og i følge Motor1.com har den også kodenavnet Kortezh, der oversættes til det danske ord kortege. Samme medie deler også rygter omkring en V12-motor med know how fra Porsche samt en automatgearkasse udviklet i Rusland.