Se nogle af Danmarks vildeste superbiler i Odense, Aarhus og Aalborg

Superbiler for velgørenhed

Har du lyst til at savle over nogle af verdens fedeste superbiler og sportsvogne (vi regner med, at det er et ja, når du læser med på bilmagasinet.dk)

Så har du chance tre forskellige steder i Danmark fra den 24.-26. September.

Cool Car Race er navnet på arrangementet, der samler en masse fede biler i velgørenhedens navn.

Turen går fra Odense med stop i Aarhus og endelig destination i Aalborg. Undervejs samler deltagerne millioner af kroner ind gennem konkurrencer, auktioner, happenings, etc. Der er gennem årene indsamlet mere end seks millioner kroner, og i 2019 nåede deltagerne op på 2,1 mio. kroner, hvilket dengang var rekord. Målet er at slå rekorden i år. De indsamlede penge går ubeskåret videre til børn i Danmark, der har brug for en ekstra hjælpende hånd i livet.