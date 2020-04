Se løbet live i aften: Hvem er Nordens bedste esport-kører?

Interessen for den virtuelle motorsport er stigende i en tid, hvor coronakrisen har lukket alle verdens racerbaner ned. Dette har fået den danske organisation Esport Racing til – sammen med sine nordiske samarbejdspartnere – at samle hele op mod 100 elitekørere fra Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island til ét stort opgør på den virtuelle udgave af Formel 1-banen Circuit of The Americas.

Se løbet live på YouTube

Det 90 minutter lange løb – som alle motorsportsfans kan overvære gratis på Youtube – flages grønt onsdag aften klokken 20.00. Der lagt op til et klassisk langdistanceløb, hvor hvert team skal skifte foretage mindst ét kørerskifte undervejs i løbet. Hvert team stiller således med to kørere, og med op mod 50 hold og en stjernespækket liste af profiler, er der lagt i kakkelovnen til et underholdende ræs.

Det virtuelle racerløb afvikles på iRacing-platformen, og alle kørere stiller op i identiske udgaver af BMW M8 GTE.

"Det er sammen med promotorer i hele Norden lykkedes os at tiltrække både de hurtigste simkørere samt nogle af de bedste kørere fra den virkelige verden. Vi har blandt andet simkørerne Lasse Bak og Martin Christensen, som blev henholdsvis ét og to i det officielle danske esportmesterskab, Danish Esport Racing Championship, tidligere på året – og samtidig kan vi præsentere ‘real life stars’ som den finske tidligere Formel 1-kører Heikki Kovalainen samt en af vores danske nationalhelte og Le Mans-vindere, Nicki Thiim," lyder det fra promotor hos Esport Racing, Thor Qualmann.