Farvel til det analoge...

Med den nye Audi Q3 har mærket helt droppet muligheden for analoge instrumenter. Derfor kan du kun få digitale, og det er da et hit! Skærmen bag rattet er på 10,25", og den kan betjenes via knapperne på rattet. Der sidder dog også en 10,1" i midten, som er trykfølsom, hvor du styrer resten af bilens elektronik fra. Klimaanlægget styres stadig på analoge knapper lige under skærmen i midten. Q3 har også mulighed for stemmestyring – desværre ikke med dansk tale.