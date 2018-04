Se hvilken landsdel der har fået flest klip i kørekortet

Landsdækkende razzia

I ugens løb vil der være en ekstra god grund til at holde øje med speedometeret, når man kører i trafikken. I hele Europa sætter politiet ind med fartkontrol for at få antallet af trafikulykker ned. Også i Danmark vil politikredsene have fokus på farten på vejene. Og tallene fra 2018 tyder på, at der er noget at komme efter og af god grund.

- Der er for høj fart i omkring halvdelen af dødsulykkerne på vejene, så farten har en enorm betydning for vores sikkerhed, når vi færdes i trafikken. Derfor er det vigtigt, at vi får flere til at holde øje med deres fart og sænke den, hvis de kører for stærkt, siger Mogens Kjærgaard Møller, adm. direktør i Rådet for Sikker Trafik.

Politiet vil i løbet af ugen sætte ind med kontrol med fotovogne samt mobile kontroller, hvor betjente på motorcykel og i bil holder øje med de bilister, der har en lidt for tung speederfod. For høj fart er et af politiets hovedindsatsområder sammen med uopmærksomhed og spritkørsel.

- Vi ved, at politiets fartkontrol får flere til at respektere fartgrænserne. Det er vigtigt, da der er for høj fart i omkring halvdelen af dødsulykkerne i trafikken. I bund og grund handler det om, at flere kommer sikkert hjem, hvis flere letter foden lidt fra speederen, siger Arne Martinsen, vicepolitiinspektør i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.