Se fede superbiler hver søndag fra 6. maj

Nu banker sommeren for alvor på døren, og det betyder også, at det er tid til Bil Magasinets Supercar Sunday. Det første arrangement finder sted i hos My Garage i Vejle.

Som altid er Supercar Sunday et uforpligtende hyggemøde med andre, der har eller interesserer sig for superbiler. Har du en superbil eller noget andet spændende, så kig forbi til en snak med andre ligesindede.

Hvis du bare gerne vil se lækre biler eller mødes med redaktionen fra Bil Magasinet, så er vi der – og vi forsøger at medbringe spændende biler hver gang.