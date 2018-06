Se BMW's helt nye X5

Da BMW i 1999 lancerede den første generation af BMW X5, blev det samtidigt starten på BMW’s X-familie. Familien består nu af følgende medlemmer: BMW X1, X2, X3, X4, X5, X6 og en kommende BMW X7. Til november kommer BMW X5 i fjerde generation.

For at optimere bilens dynamiske køreegenskaber endnu mere kommer den nye model med flere innovative teknologier, som er nye i klassen.

”BMW X5 er patriarken inden for BMW X-familien, og i fjerde generation kommer den i dens stærkeste fremtoning og modernitet. Den definerer et helt nyt designsprog inden for BMW X – robust, klart og præcist”, siger Adrian van Hooydonk, Senior Vice President BMW Group Design.