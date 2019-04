Se alt det, du gik glip af til Supercar Sunday i Silkeborg i weekenden

Bil Magasinet og Lysdahl Simonsen inviterede i weekenden til årets første Supercar Sunday arrangement, som blev afholdt ved FDM Jyllandsringen udenfor Silkeborg. Vejret var skønt, bilerne nypolerede, og kaffen var rygende varm. Hele pladsen foran Jyllandsringen var fyldt med spændende sportsvogne og klassikere, og hundredevis af biltosser var mødt op for at starte sæsonen op med et dækspark eller to.

Vi har samlet lidt billeder fra arrangementet i dette galleri!

Fotos leveret af Ditte M. Hansen.