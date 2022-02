Schwarzenegger er vred gud – indtil han kører BMW

Super Bowl reklamer

Super Bowl er finalen for amerikansk fodbold. I år sker det natten til mandag fra 00:30 til omkring kl. 4 om morgenen. I Danmark kan det ses på TV3+.

På Bil Magasinet fokuserer vi selvfølgelig på det vigtige, nemlig reklamerne. For at få en reklame i Superbowl-pausen betaler man 6,5 millioner amerikanske dollars for hver 30 sekunder, hvilket svarer til 42,5 millioner kroner.

Flere prominente bilproducenter som BMW, Hyundai, Kia og selvfølgelig General Motors har alle betalt det absurde beløb og lanceret deres reklamer.

Her får du et udsnit af årets dyreste bilreklamer: