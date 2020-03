Savner du også motorsport? Så følg DM-finalen i eSport racing onsdag aften

Sådan ser du finaleløbet

Q&A med Lasse Bak, RS Competition:

Q: Lasse, først og fremmest tillykke med mesterskabet! Valget af bane til finaleløbet faldt på Spa-Francorchamps. Hvordan passer det dig?

A: Spa er en af de baner, som jeg har mest erfaring med, men dét er jeg ikke alene om. Det er en ekstrem populær bane, så derfor er det også mange andre i feltet, som bliver hurtige. Generelt er Spa en fantastisk bane, som har alt dét, der gør et løb actionfyldt.

Q: Magnussen, Bremer, Thiim, Lind og andre elitenavne fra virkelighedens verden vil også være på gridden til onsdagens løb. Du får endda Formel 3-køreren Frederik Vesti med dig som teamkammerat på RS Competition...

A: Ja! Det er megafedt, at så mange professionelle racerkører tilslutter sig DERC. Det bliver særligt interessant at køre sammen med Frederik Vesti, som er kommet rigtig langt i virkelighedens motorsport. Vi har en lidt sjov forhistorie, da jeg har kørt lidt gokart mod ham, da vi var små.

Q: Efter du tog titlen i seneste afdeling overvejede du at starte sidst på gridden i finalen for at se, hvor langt op, du kunne nå at komme. En ‘last to first challenge’. Er det noget, du har taget en beslutning om at gøre?



A: Hmm... Nej, det har jeg ikke. Det bliver svært, fordi Spa er så populær en bane, og derfor vil mange af konkurrenterne være ekstra hurtige. På den anden side gør det bare udfordringen større. Vi må se.

Vil man se om Lasse Bak starter sidst – og hvordan de professionelle racerkørere klarer sig mod de erfarne simkørere, så kan finalen i Danish Esport Racing Championship følges på Esport Racings Youtube-kanal fra klokken 20.00 onsdag aften.



DERC 2019/2020 – SPA-FRANCORCHAMPS



Onsdag 1. april

19.40 – Træning #1 (30 min)

20.10 – Kvalifikation #1 (2 x omgange)



20.20 – RACE #1 (25 min)

20.45 – Træning #2 (15 min)

21.00 – Kvalifikation #2 (2 x omgange)

21.10 – RACE 2 (25 min)

