Sams bil kan skabe dansk historie i USA – man han har brug for hjælp!

En Frankenstein-truck

Kahytten er tydeligvis en VW LT35, men derfra er det svært at gennemskue, hvilke dele Samuel Pedersens Hot Rod Truck består af. Det er heller ikke helt let, for det er faktisk virkelig mange forskellige dele fra mange forskellige bilmærker – plus to store gasflasker.

Måske har du set Samuels IHLT59 (forklaring følger), som har været udstillet flere steder i Danmark det seneste år.

Det er et af de mest gennemførte hot rod-byggerier, der er set i Danmark i mange år.

Og hvis du synes den ligner en hyggelig legebil til markrace, så læg mærke til de gule emaljenummerplader: Samuels bil er synet, godkendt og afgiftsberigtiget, og den er fuldt lovlig som den står på billedet. Samuel bruger den i øvrigt dagligt.