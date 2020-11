Nye tal: Nu hamstrer danskerne elbiler og plugin-hybrider

Covid19-pandemien kan i allerhøjeste grad spores på nybilsalget, som i oktober lå 17,9 pct. under salget i oktober 2019.

For én biltypes vedkommende er der dog kraftig fremgang, nemlig for plugin-hybriderne: I oktober var næsten hver femte solgte nye bil en opladningshybrid (plugin-hybrid).

Salg af plugin-hybrider er steget med 286 pct.

”Salget af elektrificerede biler sætter rekord lige nu og viser tydeligt, at vi er i fuld gang med den grønne omstilling af den danske bilpark. Det er vigtigt, at politikerne udnytter det grønne momentum og sætter ekstra fart på den grønne omstilling ved at holde afgiften på grønne biler på samme lave niveau som nu,” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører, i en pressemeddelelse.