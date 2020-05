SAFTIGT nyt for BMW-fans: Alpina stationcar med biturbodiesel og 355 hk? JA TAK!

BMW's mild-hybrid system lader en lille elmotor arbejde sammen med dieselmotoren via et 48 volts strømsystem. Systemet passer sig selv og hjælper med at sænke forbruget, og Alpina skriver, at det er godt egnet til en performancebil som DS3 S også for dem, der kører meget langt. De kan få masser af power uden at forbruget afskrækker.

Alpina har fået testet bilen efter den seneste Euro 6d-standard og WLTP-norm. Her opnåede den et forbrug i blandet kørsel på 13,2 km/l og et CO2-udslip på 199 g/km.