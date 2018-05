Nye regler: Det skal du vide om sæsonleasing

Sæsonleasing dækker typisk over en finansieringsform med seks måneders kørsel med plader og seks måneders stilstand uden plader.

Teknisk set tegnes en såkaldt kombinationskontrakt mellem kunde og leasingselskab. Den indeholder både kørsels- og stilstandsperioden, og det er denne kontraktform, som Skat med de nye regler gør ugyldig fra 1. juni 2018.

Skal oprette to kontrakter

De nye regler kræver, at leasingaftaler for sæsonleasing skal laves på to separate kontrakter, det vil sige en for kørselsperioden og en anden for stilstandsperioden.

For nuværende brugere af en sæsonleaset bil og for bindende aftaler, der indgås senest 31. maj, har de nye regler ingen betydning. Men for efterfølgende aftale får det en konsekvens.

"Hidtil har en sæsonleasingkontrakt været beregnet med en gennemsnitlig ydelse for hele leasingperioden. For dig som kunde betyder de nye regler en højere ydelse i kørselsperioden, grundet registreringsafgiften, og modsat en meget lav ydelse i stilstandsperioden. Totalprisen for hele leasingperioden set over året forbliver dog stort set uændret," siger adm. direktør Kim Gruhl fra Formula Leasing, som både tegner kontrakter til private og til erhvervslivet.

Sørg for at få en fleksibel kontrakt

"De nye regler giver hverken fordele eller ulemper for sæsonbiler. En ting, du skal være opmærksom på ved sæsonleasing, er fleksibilitet i forhold til at kunne afbryde eller forlænge aftalen. Varer sommeren længere, skal du nemt kunne forlænge aftalen for den åbne bil med en eller to måneder og på den måde få det bedste ud af din sæsonleasingaftale," lyder det.