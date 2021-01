Sådan undgår du at dit bilbatteri svigter under corona

Husk de lange ture

Når vi kun kører korte ture i vores biler og samtidig kører med fuld knald på alt elektronisk udstyr, såsom førnævnte varmerelaterede hjælpemidler, så aflader bilens batteri hurtigere, end det kan nå at lade op.

Det er derfor nødvendigt indimellem at køre længere ture og sørge for, at batteriet får en chance for at lade helt op. Hvis det hovedsageligt er de korte supermarkedsture, som dominerer kørselsregnskabet, skal man altså huske at give batteriet en fair mulighed for at komme oven på i batteriregnskabet med jævne mellemrum.