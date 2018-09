Sådan sparer du penge på parkering med en app

Biler på nettet

Udbredelsen af biler der er koblet til nettet er i kraftig vækst og det giver en lang række smarte funktioner. For eksempel kan flere bilmodeller nu byde dig velkommen, når du sætter dig bag rattet, med vejrudsigten for den destination bilen har fundet i en begivenhed i din kalender.

Den anden vej rundt kan du ved hjælp af en app tjekke om bilen er låst, hvor meget brændstof der er tilbage i tanken eller sætte bilen til at lufte ud på et bestemt tidspunkt for at sænke temperaturen i kabinen.

Nemmere parkering

En af de nyeste funktioner gælder omkring 500.000 ejere af en nyere Volkswagen, Audi, Seat eller Skoda.

”Vi arbejder på at gøre det nemmere at parkere, og nu tager vi endnu et skridt i den retning. Når man som bilist parkerer sin bil, får man i appen – for eksempel minVolkswagen fra Volkswagen – en notifikation, der viser, at man er i en p-zone, eller hvilke p-zoner man er tæt ved. Ønsker bilisten så at igangsætte parkeringen med EasyPark, er det muligt at vælge det. Så snart bilisten er færdig med at parkere og kører afsted, stopper parkeringen og dermed også betalingen automatisk. Så bliver det ikke nemmere at parkere,” forklarer Bernd Reul, landedirektør for EasyPark Danmark.