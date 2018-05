Sådan sparer du penge på benzin i sommerferien

Sommerferien nærmer sig, og det gør bilferien dermed også. Prisen for den afgøres ikke mindst af, hvad brændstoffet til bilen koster, og her kan man spare mange penge, ved at planlægge sin kørsel lidt.

En undersøgelse af priserne i 2018 viser, at der er prisforskelle på op til 34 procent imellem de enkelte lande. I Bulgarien kan du for eksempel få en liter benzin for 7,81 kroner, mens den samme liter benzin vil koste dig 11,79 kroner i Holland. Det er en forskel på 33,75 procent.

Der kan også være temmelig stor forskel på, om det er benzin eller diesel, der skal i tanken.

I 24 af de 28 EU lande er benzin således dyrere end diesel. I de enkelte lande er der dog store forskelle på, hvor meget dyrere benzin er end diesel.

Den mindste forskel er der i Sverige, hvor benzin koster knap 1% mere end diesel. Den største forskel finder man i Holland, hvor benzin koster 23,76% mere end diesel.

Der kan derfor være temmelig mange penge at spare på feriebudgettet, hvis du tager hensyn til priserne på benzin og diesel i de forskellige EU lande, når du planlægger årets kør selv sommerferie.