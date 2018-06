Sådan opgraderer du nemt lyden i din bil

Skal du kunne lytte til radio eller musik uden problemer, mens du samtidig har mulighed for håndfri telefon styring, kan Pure Highway 600 sørge for netop det. Den bliver koblet til dit eksisterende lydanlæg med et AUX-in-kabel eller ved at sende det konverterede DAB signal over en uanvendt FM-frekvens. Du kan enten selv installere den, eller få den installeret professionelt og få installationen helt skjult, så der ingen synlige ledninger er at finde. Det hele styres herefter ved hjælp af en trådløs kontrolenhed, der kan monteres hvor som helst i bilen.

Udover at sørge for en detaljeret og støjfri lydkvalitet, gør Pure Highway 600 det også muligt for dig at snakke håndfrit i telefon, så du kan modtage og foretage opkald på en helt sikker måde, når du kører bil. På den måde kan du snakke i telefon, uden at skulle have telefonen op af lommen.

Pure Highway 600 koster ca. 1400 kr. hvilket er mindre end en bøde for at tale i håndholdt telefon under bilkørsel.