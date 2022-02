Sådan: Lækkert nyt magasin på dansk til fans af motorcykler

Hungrer du efter vind i forårshåret, mens det endnu er for koldt til at montere en hjelm, så er der aflad at købe i et nyt dansk mc-magasin fra MCTC, som er Danmarks landsdækkende organisation for motorcyklister.

Forenigen med 38.000 medlemmer har eksisteret siden 1966. I mange år har medlemmerne otte gange om året modtaget det lille medlemsmagasin Touring Nyt, der fokuserede på motorcykler og mc-ture.

Nu har foreningen relanceret magasinet, som er vokset fra lommeformat til magasin-størrelse komplet med inspirerende magasinlayout,og historier om motorcyklister. Første mand på forsiden af det nye magasin, der nu blot hedder "MCTC", er kunstneren Michael Kvium, der også er mc-fan.

Det større format giver plads til større fotos, og dem er der mange flotte af i det nye magasin, som er layoutet i tidstypisk, stilrent udtryk med masser af plads til billederne, der tager sig virkelig godt ud i det store format.

Man modtager det nye magasin ved at melde sig ind i MCTC til 235 kr. pr. år.