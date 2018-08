Sådan hylder man en 80 år gammel Mercedes med en topfart på 432 km/t

En hyldest til rekordbilen

Vision EQ Silver Arrow er en hyldest til den 12-cylindrede W125 Rekordwagen, som blev bygget i 1937 med Grand Prix-bilen W125 som udgangspunkt. Karossen er designet på baggrund af kyndig vejledning fra flyproducenterne Heinkel og Messerschmidt, som blandt andet foreslog at forkorte udhæng og gøre fronten lavere og mere afrundet for at forbedre grebet på forhjulene.

En detalje, som fulgte med i Vision EQ Silver Arrow er kraven over cockpittet og den dråbeformede forrude. For at kunne holde luftindtaget så lavt som muligt, brugte bilen isvand til at køle motoren.

Om morgenen den 28. januar 1938 kørte Rudolf Caracciola ud på det, der nu er A5-motorvejen mellem Frankfurt og Darmstadt, og lige efter klokken otte blev han målt til vanvittige 432,7 km/t. Rekordbilen kan ses på Mercedes-Benz Museum i Stuttgart.