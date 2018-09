Sådan har du aldrig set en BMW før - men den kommer i 2021

iNEXT: Til at slappe af i

"Der kommer til at ske store forandringer inden for personlig mobilitet," forklarer Klaus Fröhlich, bestyrelsesmedlem i BMW Group og ansvarlig for udvikling.

"Selvkørende biler og de stadigt voksende opkoblingsmuligheder åbner op for en ny række oplevelser og måder at udforme vores rejse”.

“Vi har designet den fuldelektriske BMW Vision iNEXT som et mobilt miljø, et nyt "yndlingssted", hvor vi kan være os selv og slappe af - under transporten. Vi fokuserer på mennesker og deres behov og ønsker for mobilitet," tilføjer Fröhlich.